KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Aralık 2024 20:02
sağlık bakanlığı ne zaman alım yapacak ?

önceki yıllarda şimdiye çoktan kadro açılıp tercihler bile verilmişti. şimdi ise alımı geçtim alım duyumu bile yok ortada. sağlık bakanlığı alımı sizce ne zaman olur ? neyi bekliyorlar halen onu anlamadım.


memuradayi2025
Aday Memur
10 Aralık 2024 21:19

Bakan kendisi 2024te alım olmayacak dedi zaten yarın sağlık bakanlığı 2025 bütçesi meclisten geçecek ona göre yavaş yavaş duyumlar çıkmaya başlar 2025 ilk çeyreğinde de bir alım gelebilir.

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