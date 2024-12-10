Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


10 Aralık 2024 20:32
Memur engelli raporunu nasıl alır

Memurum sağlığımdan dolayı engel raporu almak istiyorum yardımcı olabilecek var mı nasıl alınıyor

Çok Yazılan Konular

Sonradan engelli olan memurEngelli tayin hakkı2025 yılı Kurumların yüzde 3 engelli kadro talep sayısıEngelli memurun 1 defaya mahsus hakkının iptaline ilişkin emsal karar

Sözlük

nihilizm 1 yapay zeka 1 fransız kalmak 1 bitirdin beni be 2 sümerliler 1 şehit 3 Akıllı saat 1 Geleceğe notum 2 bazı yazarlar yüzünden sözlüğe girmek istememek 2 bono 1

Son Haberler

Karı kocanın evlerinde ölü bulunmasında zehirlenme şüphesiBakanlıktan şiddetle mücadele için 2025 Faaliyet PlanıBalıkesir'e inşaattan düşen işçi hayatını kaybettiHakim ve savcılar poliklinik muayenelerinde öncelik sırasına alındıÇocukları dijital tehlikelerden korumak için yeni adımlar

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?