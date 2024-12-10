Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Aralık 2024 20:33
Engelli raporu nasıl alınıyor

Memurum sağlığımdan dolayı engel raporu almak istiyorum yardımcı olabilecek var mı nasıl alınıyor


Burak Eker67
Daire Başkanı
11 Aralık 2024 08:53

öncelikle 182'yi arayıp heyet için randevu almanız gerekiyor. heyet günü hastaneye gidip (her hastane engelli raporu vermiyor) en az 7 doktora çıkmanız gerekiyor. çoğuna sadece imza ve kaşe attıracaksınız. sadece hastalığınızın olduğu doktora şikayetinizi detaylı bildirip size oran verecek. oran yüzde 40 üzeri olursa rapor geçerli olur. 40 altı olursa geçersiz olur. heyet tarihinden tahmini 5 gün içinde rapor e devlete düşüyor.


Happylady
Aday Memur
11 Aralık 2024 12:35

%40 a araç ÖTV indirimi oluyor mu ? Bir de kuruma bi dilekçe yaz diyorlar kuruma sevk için o konuda ne düşünüyorsunuz

Burak Eker67, 4 saat önce

öncelikle 182'yi arayıp heyet için randevu almanız gerekiyor. heyet günü hastaneye gidip (her hastane engelli raporu vermiyor) en az 7 doktora çıkmanız gerekiyor. çoğuna sadece imza ve kaşe attıracaksınız. sadece hastalığınızın olduğu doktora şikayetinizi detaylı bildirip size oran verecek. oran yüzde 40 üzeri olursa rapor geçerli olur. 40 altı olursa geçersiz olur. heyet tarihinden tahmini 5 gün içinde rapor e devlete düşüyor.

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