Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Aralık 2024 20:34
Beyaz kod ifade

İyi akşamlar arkadaşlar hastane irtibat görevlisi olan polislerin bir başka işi de beyaz kod veren sağlıkçıların Müşteki veya tanık ifadelerini almak maalesef bizim burada öyle. Sorun şu burnundan kıl aldırmayan bizim kıymetli sağlık çalışanlarımızı defaatle aramamıza rağmen zahmet buyurup ifadeye gelmiyorlar, kendi keyiflerine göre bir zaman diliminde geliyorlar ifadelerini veriyorlar. Benim bildiğim güvenlik nedeniyle sağlık çalışanlarını hastanede ifade vermesine yönelik böyle bir düzenleme var. Ancak adamlar mesaiye geliyor gidiyor sosyal hayatı devam ediyor aradan 1 ay geçiyor aslında isterse polis merkezinde de ifade verebilir. Ama yapmıyorlar. Zaten bununla ilgili bu işlere bakan büromuz da mevcut, hastanede ifade vermeleri bu bürocuların da işine geliyor.

1-sağlık çalışanları hastanede ifade vermesi istisnai bir durum mudur her koşulda genel mecburi bir durum mudur bununla alakalı bir yazı çizi var mı?

2-polis merkezindeki suç Araştırma soruşturma büro sunun bu işlerle ilgilenmesi gerekken hastane polislerine iş itelemesi doğru mudur?

3-aramamıza rağmen ifadeye gelmeyen kişilere tutanak tutup pam a yollasak ne olur?


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
10 Aralık 2024 21:30
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karanka111
Şube Müdürü
10 Aralık 2024 21:35
Sağlık Bakanlığının ve egm genelgesi var bu konuda, sağlık çalışanlarının hizmetin aksamaması için mesailerinde ve çalıştığı yerde ifadelerinin alınması yönünde ama genelge numarasını hatırlamıyorum. eğer kötüye kullanım varsa bunu raporlaştırabilirsin
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