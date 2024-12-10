Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Aralık 2024 20:34
Beyaz kod nedeniyle hastanede ifade alma

İyi akşamlar arkadaşlar hastane irtibat görevlisi olan polislerin bir başka işi de beyaz kod veren sağlıkçıların Müşteki veya tanık ifadelerini almak maalesef bizim burada öyle. Sorun şu burnundan kıl aldırmayan bizim kıymetli sağlık çalışanlarımızı defaatle aramamıza rağmen zahmet buyurup ifadeye gelmiyorlar, kendi keyiflerine göre bir zaman diliminde geliyorlar ifadelerini veriyorlar. Benim bildiğim güvenlik nedeniyle sağlık çalışanlarını hastanede ifade vermesine yönelik böyle bir düzenleme var. Ancak adamlar mesaiye geliyor gidiyor sosyal hayatı devam ediyor aradan 1 ay geçiyor aslında isterse polis merkezinde de ifade verebilir. Ama yapmıyorlar. Zaten bununla ilgili bu işlere bakan büromuz da mevcut, hastanede ifade vermeleri bu bürocuların da işine geliyor.

1-sağlık çalışanları hastanede ifade vermesi istisnai bir durum mudur her koşulda genel mecburi bir durum mudur bununla alakalı bir yazı çizi var mı?

2-polis merkezindeki suç Araştırma soruşturma büro sunun bu işlerle ilgilenmesi gerekken hastane polislerine iş itelemesi doğru mudur?

3-aramamıza rağmen ifadeye gelmeyen kişilere tutanak tutup pam a yollasak ne olur?


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
10 Aralık 2024 21:30
.

karanka111
Şube Müdürü
10 Aralık 2024 21:35
Sağlık Bakanlığının ve egm genelgesi var bu konuda, sağlık çalışanlarının hizmetin aksamaması için mesailerinde ve çalıştığı yerde ifadelerinin alınması yönünde ama genelge numarasını hatırlamıyorum. eğer kötüye kullanım varsa bunu raporlaştırabilirsin

Sglkckisi
Aday Memur
10 Aralık 2024 21:59
Merhaba biz hastanede ifade vermeyince polis karakoluna gidip ifade vermiştik.(sevgili doktorumuz çok çok sinirlenip oradaki memur arkadaşı da sinir edince gidin karakolda verin demişlerdi)

Toros101
Şef
10 Aralık 2024 22:49

Abi öyleyse mesaileri olmadığı zaman gelsinler polis merkezine versinler ifadelerini. Bu konuda onların elini kolunu bağlayan bir şey yok. Diğer meslek gruplarındaki vatandaşlardan ayrıcalıkları ne ki. Bizimkiler de aman boş ver ne olacak mantığı var bu işin suistimalinin suyu çıktı.

karanka111, Dün
Sağlık Bakanlığının ve egm genelgesi var bu konuda, sağlık çalışanlarının hizmetin aksamaması için mesailerinde ve çalıştığı yerde ifadelerinin alınması yönünde ama genelge numarasını hatırlamıyorum. eğer kötüye kullanım varsa bunu raporlaştırabilirsin

Toros101
Şef
10 Aralık 2024 22:50

Yani polis merkezine gidip ifade verenleri ham yapmıyorlar. Diğer yurttaşlardan ne ayrıcalılığı var ki bu sağlık çalışanlarının

Sglkckisi, Dün
Merhaba biz hastanede ifade vermeyince polis karakoluna gidip ifade vermiştik.(sevgili doktorumuz çok çok sinirlenip oradaki memur arkadaşı da sinir edince gidin karakolda verin demişlerdi)

Soylu444
Şef
11 Aralık 2024 00:53

Hastanede Çalışan personel ( Doktor-Hemşire)müştekiyse hastanede alınır hizmetin aksamaması için mÜşteki/Şüpheliyse , Şüpheliyse ,ses ve görüntü kaydeden bi ortamda ifadesi alınması gerek Hastanede alınamaz .

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