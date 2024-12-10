Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2024 20:37
Disiplin cezasını mahkemeye taşıyınca ceza sicile işler mi

disiplin cezası alındığı taktirde idare mahkemesine dava açılınca dava süresince ceza bekliyor mu yoksa hemen sicile işleniyor mu ?


E.Kayı Han
Editor
10 Aralık 2024 20:40

Sicile işler mahkeme iptal kararı verirse silinir.

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