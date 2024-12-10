Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Aralık 2024 20:49
Kefalet kesintisi

veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosundaydım geçen ay beni veznede çalismak için tahsildar olarak atadılar Buda ek ödemelerimde hak kaybıma sebep oldu ve aynı zamanda kefalet kesintisi yapılmaya başlandı bu bu konu hakkında bilgi alacağım birileri varmi bana yardımcı olacak

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