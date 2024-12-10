Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Aralık 2024 22:18
DMK 98/B Lütfen Yardım

Herkese merhabalar

2015 PMYO mezunuyum. 8 ay önce emniyet psikiyatriden rapor aldırmak üzere hastaneye sevk etti hastaneden d dilimi aldım. Evrak SGK'ya gitti. Dün SGK hastalık geçmişte var diye cevap verdi. Ben de hatırlamadığım için araştırdım ve PMYO ya girmeden altı ay öncesinde psikiyatriye gittiğimi ve ilaç yazılmaksızın şimdiki tanının aynısını aldığımı farkettim. Abilerim bu işin sonu ne olur ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim


alptigin38
Aday Memur
10 Aralık 2024 22:21

Öncelikle geçmiş olsun egm bu tarz durumlarda giriş şartlarını karılanmadığı gerekçesiyle personelin ilişiğini kesiyor diye biliyorum


frigustrex
10 Aralık 2024 22:25

Şef sendikayla ve daha önce böyle dosyası olan özlükçülerle görüştüm hiç biri net bir şey söylemiyor. Gihte olabilir ihracta olabilir memuriyetine engel yoksa sıkıntı yok diyorlar ama Net bir şey söyleyen yok


alptigin38
Aday Memur
10 Aralık 2024 22:56

Kardeşim egm nin bu durumda tavrı net ama mahkeme yoluyla dönen çok personel oldu hatta geçen senelerde sağlık durumundan elenen personele mahkemeden vazgeçin gih sınıfından devam edin diye bi seçenek sundu birçok arkadaş polislikten vazgeçip gih memuru oldu ama bu arkdaşlar polis okulunda sağlık sorunu olan personeldi senin özelinde sivil hayatında aynı tanıyla psikolojik rahatsızlığın olduğunun belgelenmesi bu durumda egm sağlık şartlarını taşımadığın konusunda katı olacaktır hakkında hayırlısı olsun sağlıklı günlerin olsun inşallah

frigustrex, 2 saat önce

Şef sendikayla ve daha önce böyle dosyası olan özlükçülerle görüştüm hiç biri net bir şey söylemiyor. Gihte olabilir ihracta olabilir memuriyetine engel yoksa sıkıntı yok diyorlar ama Net bir şey söyleyen yok

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