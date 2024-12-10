merhaba arkadaşlar ritim bozukluğum var anijo olmam lazım anjio olduktan sonra gih e geçme imkanım var mıdır bu konu hakkında bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim (daha önce 1 kez anjio oldum )

merhaba arkadaşlar ritim bozukluğum var anijo olmam lazım anjio olduktan sonra gih e geçme imkanım var mıdır bu konu hakkında bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim (daha önce 1 kez anjio oldum )