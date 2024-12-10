Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


10 Aralık 2024 23:12
Kalp rahatsızlığı ve gih'e geçme

merhaba arkadaşlar ritim bozukluğum var anijo olmam lazım anjio olduktan sonra gih e geçme imkanım var mıdır bu konu hakkında bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim (daha önce 1 kez anjio oldum )


Yılmaz8765
Aday Memur
10 Aralık 2024 23:12
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Brse
Aday Memur
10 Aralık 2024 23:55

Olur. Nezle olanların bile gihe geçtiği olmuştur :)


Brse
Aday Memur
10 Aralık 2024 23:56

Geçmiş olsun Allah şifa versin


_Özgür Özkan_
Şef
11 Aralık 2024 07:41

Geçmiş olsun.

Buradan biz ne kadar yorum yazarsak yazalım afaki olur.

En sağlamı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Kardiyoloji kısmını yazdırıp doktorunuza göstermeniz olacaktır.

Hastalığın geçmiş öyküsü nedir, Emniyet Hizmetleri sınıfında çalışmanıza engel mi değil mi gece çalışıyorsanız sıkıntı olur mu olmaz mı en iyi yorumu doktor yapacaktır.

GİH sınıfına geçebilmek için Sağlık Kurulunca D dilimi rapor verilmesi gerekli.


Yanasipyanasip
Aday Memur
11 Aralık 2024 09:54

Geçmiş olsun dostum.Bende 10 ay önce aynı rahatsızlıktan ablasının oldum ritim bozukluğu vardı.


Yanasipyanasip
Aday Memur
11 Aralık 2024 09:56

Ablasyon oldum tedavisi mümkün olan bir rahatsızlık olduğu için GIH olumsuz olur dediler.

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