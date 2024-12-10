Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Aralık 2024 23:36
Kamu personeli iken istifa edip Meb'e atananlar

Kamu personeli olarak çalışıyorum , şuan mebe atandım . Bu süreçten geçen arkadaşlar istifa süreci hakkında bilgi verebilir mi


Burak Eker67
Daire Başkanı
11 Aralık 2024 08:48

istifa ettikten sonra 6 ay başka bir kuruma başlayamazsınız diye biliyorum ben. ne zaman istifa ettiniz ve hangi kurumdan


Mr.worldwide
Şube Müdürü
11 Aralık 2024 10:44

Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışırken KPSS ile atanıp istifa edip sözleşmeli öğretmenliğe başlamıştım.

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