Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Aralık 2024 23:36
Kamu personeli iken istifa edip mebe atananlar

Kamu personeli olarak çalışıyorum , şuan mebe atandım . Bu süreçten geçen arkadaşlar istifa süreci hakkında bilgi verebilir mi

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