Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Aralık 2024 00:18
Yürütme durdurma da emsal

arkadaşlar devreler aynı dosyada birisi Yd alıp diğeri onu emsal gösterebilir mi


Srkan112
Memur
11 Aralık 2024 00:47
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Toplam 1 mesaj

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