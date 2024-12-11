Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


11 Aralık 2024 00:20
Doktora Sonrası

Arkadaşlar merhaba, doktora sonrası döneme girdim. Şu an puan için nasıl bir yol izlemeliyim kafam karışık. Ücretli kitap bölümleri var ancak ücretsizlere nasıl erişirim bilmiyorum. Sizler doktorası bitmiş bir kişiye ne önerirsiniz?

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