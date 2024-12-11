KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 00:36
adalet bakanlığı alım bekleyenler
henüz alım açıklanmadı herhangi bir bilgisi olan paylaşabilirmi acaba

Çok Yazılan Konular

İİBFli olarak yazıyorum, 4001 kadroları artırılmalıdır.2024/2?yi ilgilendiren bi haber MSB Memur Alımı HkPTT personel alım4429 ile atanamakKentsel dönüşüm başkanlığı72 p3 puanıyla merkezi atamada tercih vermeye gerek var mı? Sağlık bakanlığı ne zaman alım yapacak ?EEM Alım HkAdalet bakanlığı tek yıl kpss ile alım yapıyor mu?

Sözlük

tedirgin 1 çok ciddi bir hekim açığımız var 2 iğde 1 bazı yazarlar yüzünden sözlüğe girmek istememek 2 kurşunkalem 1 Ağzın bal yesin 1 şehit 3 Zerengökçe 1 milli piyango 1 Geleceğe notum 3

Son Haberler

13 senede doktorayı bitiremeyen araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?11 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıSize Her Mevsim Bahar!Suriye'de muhalif gruplar Deyrizor'u PKK/YPG'den kurtardıBeyaz Saray: ABD askerleri Suriye'de kalacak

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?