Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Aralık 2024 01:09
Üniversite Hastaneleri Tıbbi Sekreter Maaşları

Herkese selamlar. Üniversite hastanelerinde güncel tıbbi sekreter maaşları nedir? Her üni hastanesinin kendisine göre bi maaş bütçesi mi vardır yoksa tüm hastanelerde aynı maaş mı veriliyor?

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