uni mi saglik bakanligi mi hemşirelik

72 puan 25k siralama ben atanirim diye düşünüyorum istedigim il ankara saglik bakanlığı ama ne olursa olsun saglik bakanlığına atanip (istanbul bile olsa) tayin vs mi yapmak yoksa uni alimlari olur ve kesin girerim diye düşünüyorum uni mi yani ankarada uni hastanesi kesin mi bir ihtimal bekleyip belki ankara ya da anadoludan bir yer mi kesin istanbul mu

72 puan 25k siralama ben atanirim diye düşünüyorum istedigim il ankara saglik bakanlığı ama ne olursa olsun saglik bakanlığına atanip (istanbul bile olsa) tayin vs mi yapmak yoksa uni alimlari olur ve kesin girerim diye düşünüyorum uni mi yani ankarada uni hastanesi kesin mi bir ihtimal bekleyip belki ankara ya da anadoludan bir yer mi kesin istanbul mu