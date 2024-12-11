Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


11 Aralık 2024 02:24
Üniversite mi Sağlık Bakanlığı mı hemşirelik

72 puan 25k siralama ben atanirim diye düşünüyorum istedigim il ankara saglik bakanlığı ama ne olursa olsun saglik bakanlığına atanip (istanbul bile olsa) tayin vs mi yapmak yoksa uni alimlari olur ve kesin girerim diye düşünüyorum uni mi yani ankarada uni hastanesi kesin mi bir ihtimal bekleyip belki ankara ya da anadoludan bir yer mi kesin istanbul mu


Üniversite hastanesi
Memur
11 Aralık 2024 07:14
ne olursa olsun sağlık bakanlığı tercih et . üniversite hastanesine girmek pişmanlıktır herkes tekrar kpss hazırlanıp kurtulmaya çalışıyor
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