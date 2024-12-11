KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 08:59
657den 399a geçiş
Açıktan alımlar ile 657 KHK ile sözleşmeli personel olarak işe başlayıp ilerleyen zamanda istifa edip aynı kpss puanı ile 399 KHK sözleşmeli personele başvurup gidebilir miyiz? veya tam tersi durum yani 399dan işe başlayı istifa edip 657ye aynı kpss puanı ile geçiş yapabilir miyiz?

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