Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Aralık 2024 09:38
2024 Yılı Aralık İl Dışı Tayinler Hk.

Arkadaşlar aralık atama başvuruları ne zaman başlar bilgisi olan varmı, 27500 puanım var izmir ve çevresini yazıcam kısmetse


Elif.18
Aday Memur
11 Aralık 2024 10:36
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