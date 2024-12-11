KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 10:16
KPSS Kitaplarım var tertemiz

isteyen arkadaşlara gönderebilirim


rşen
Aday Memur
11 Aralık 2024 10:17

Ücretsiz


mühendisxabi
Aday Memur
11 Aralık 2024 10:38

hocam benim ihityacım var

rşen, 2 saat önce

Ücretsiz


rşen
Aday Memur
11 Aralık 2024 10:47

yollarım adresinizi alayım mesajdan

mühendisxabi, 2 saat önce

hocam benim ihityacım var

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İİBFli olarak yazıyorum, 4001 kadroları artırılmalıdır.2024/2?yi ilgilendiren bi haber MSB Memur Alımı HkPTT personel alım4429 ile atanamak72 p3 puanıyla merkezi atamada tercih vermeye gerek var mı? Kentsel dönüşüm başkanlığıKPSS Kitaplarım var tertemizSağlık bakanlığı ne zaman alım yapacak ?Eem İlk Alım

Sözlük

hayli 1 deniz feneri 1 Yılbaşı çam ağacı 1 Beni yıka 2 Tom Cruise 1 gıybet 1 ben çocukken 1 titanik neden battı 1 saint georgia 1 Askerlik anıları 1

Son Haberler

Fatih'te çöken bina ünlü isme ait çıktı!'EYT olmasaydı maaşlar daha yüksek olacaktı'Servis minibüsünde uyuşturucu trafiğine tutuklamaBakan Fidan: Ülkemize dönük teveccühü artıran bir politika izliyoruzNuman Kurtulmuş: Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?