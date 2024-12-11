Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


11 Aralık 2024 11:03
Tarım bakanlığı tayin

Tarımda sözleşmeli büro personeliyim tayin işlemleri nasıl oluyor hizmet puanım düşük istediğim şehire yetmez puanım.

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