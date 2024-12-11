KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


11 Aralık 2024 11:43
Dışişleri bakanlığı bilişimden girecekler

Arkadaşlar merhaba , bilişim kısmından girecegım , güncel konulardan me çıkabilir ?

Çok Yazılan Konular

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Meslek Memuru AlımıAtama için kadrolar ne zaman gelir ve en iyi nereden takip edebilirim?A grubu mu B grubu mu?

Sözlük

bono 1 hayli 1 ejderha 1 bir harfin anlam değiştirdiği kelimeler 5 Yılbaşı çam ağacı 1 yapay zeka 1 milli piyango 1 en güzel meslek 2 ben çocukken 1 golan tepesi 1

Son Haberler

Fatih'te çöken bina ünlü isme ait çıktı!'EYT olmasaydı maaşlar daha yüksek olacaktı'Servis minibüsünde uyuşturucu trafiğine tutuklamaBakan Fidan: Ülkemize dönük teveccühü artıran bir politika izliyoruzNuman Kurtulmuş: Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?