Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Aralık 2024 12:07
POLİS SENDİKASI EMNİYET-SEN KARAR GÜNÜNDE

EMNİYET-SEN DAVASINDA KARAR GÜNÜ

&#10145;&#65039;Ankara Valiliği, 8 Mayıs 2013 günü Emniyet -Sen'in yok hükmünde sayılması için Ankara İş mahkemesine dava açıyor.

&#10145;&#65039;İş, mahkemesi polisin sendika kurma ve üye olma hakkına dair 4688 sayılı 15/j'nin iptali için Anayasa mahkemesine başvurulmasına karar veriyor.

&#10145;&#65039;Anayasa mahkemesi 29 Ocak 2014 günü 15/j'nin iptali talebini red ediyor.

&#10145;&#65039;İş mahkemesi, Emniyet-Sen için 1 ay içinde kapatılması için başvuru yapılmadığından Ankara Valiliğinin başvurusunu red ediyor.

&#10145;&#65039;Ankara Valiliği en sonunda Emniyet-Sen'in yok hükmünde sayılması için Yargıtay'a müracaat ediyor. Yargıtay kabul ediyor.

&#10145;&#65039;Yargıtay'ın Emniyet-Sen için vermiş olduğu karara karşı itiraz üzere AYM'ye başvuruluyor.

&#10145;&#65039;

@AYMBASKANLIGI

12.12.2024 Perşembe günü Emniyet-Sen davasını karara bağlayacak.

#EmniyetSenDavasındaKararGünü


Ahmet AKSÖZ
11 Aralık 2024 12:20

Anayasa Mahkemesi 12 Aralık 2024 Perşembe günü Emniyet Hizmetleri sınıfı için sendika davasını karara bağlayacak.

Dava Konusu: Emniyet Hizmeti sınıfı mensuplarının sendika kuramayacağı gerekçesiyle Emniyet-Sen isimli örgütlenmenin yok hükmünde olduğunun tespitine karar verilmesinin sendika hakkını ihlal ettiği iddiasına ilişkindir.

Anayasa Mahkemesi, lehe karar verdiği anda polis sendikalaşmasının önündeki engel kalkacaktır. İnşallah hukuki bir karar verir.


Ragıp Gelibolu
Memur
11 Aralık 2024 12:30

Tüm dünyada birkaç afrika ülküsi hariç sendika varken, Bizim ülkemizde polisin sendikasının olmaması akıl tutulmasıdır.

İnşallah hak kazanılır, ve sendika hakkı olur.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerGönüllü 2.şarka gitmekAdli soruşturma kovuşturmaya dönüştü10 yıl hizmet sonrası 30 gün izin süresiKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriDaha önce çalıştığım şark iline atama talebi2024 Eylül dönemi mazeret atamasıŞüphelinin avukat talebi

Sözlük

hayli 1 deniz feneri 1 Yılbaşı çam ağacı 1 Beni yıka 2 Tom Cruise 1 gıybet 1 ben çocukken 1 titanik neden battı 1 saint georgia 1 Askerlik anıları 1

Son Haberler

Fatih'te çöken bina ünlü isme ait çıktı!'EYT olmasaydı maaşlar daha yüksek olacaktı'Servis minibüsünde uyuşturucu trafiğine tutuklamaBakan Fidan: Ülkemize dönük teveccühü artıran bir politika izliyoruzNuman Kurtulmuş: Türkiye'nin önlenemez yükselişine şahit olacağız

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?