Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 12:21
Proje okulunda müdür yardımcısı olup istifa etmek

Proje okulunda müdür yardımcısı olup istifa edip öğretmenliğe dönen varsa süreç hakkında bilgi verebilir mi?

Müdür yardımcısı olarak sınavla atandığım okul sonrasında proje okulu oldu. Şu an sağlık durumumdan dolayı istifa edip öğretmenliğe dönmek istiyorum. Normalde en son öğretmen olarak çalıştığım okula alıyorlarmış kadromu eğer açık varsa fakat açık yok. Bulunduğum ilçede de branşımda iki açık var ikisi de proje okulu. İlk atamaya, norm fazlası atamasına açılan proje okulları istifa sürecindekilere açılmıyor. Suçumuz proje okulunda olmak mı?

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