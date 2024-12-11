Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Aralık 2024 12:25
Disiplin soruşturmasında zaman aşımı

Merhaba herkese ben tekindağ da polis memuruyum. 29.10.2024 günü görevdeyken disiplin şube geldi ve eksik teçhizat olduğunu söyledi birde imza aldı ama bugüne kadar herhangi bir tebliğ gelmedi bugün çalışırken 11.12.2024 günü tebliği imzaladım. Bu koşulda "Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasınaBaşlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar", hükmü gereğince zaman aşımı dolmuş oluyormu bilgi verenler için teşekkür şimdiden


Turkogluturk3434
Aday Memur
11 Aralık 2024 12:40

Soruşturmacı oluru da 20.11.2024


veba1982
Genel Müdür
11 Aralık 2024 13:36
soruşturma oluru alındığı tarih zaman asimi süresi içinde yani bir sıkıntı yok zaman asimi asilmamis
Turkogluturk3434, 4 saat önce

Soruşturmacı oluru da 20.11.2024

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