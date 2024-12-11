Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Aralık 2024 12:25
Zaman aşımı

Merhaba herkese ben tekindağ da polis memuruyum. 29.10.2024 günü görevdeyken disiplin şube geldi ve eksik teçhizat olduğunu söyledi birde imza aldı ama bugüne kadar herhangi bir tebliğ gelmedi bugün çalışırken 11.12.2024 günü tebliği imzaladım. Bu koşulda "Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasınaBaşlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar", hükmü gereğince zaman aşımı dolmuş oluyormu bilgi verenler için teşekkür şimdiden

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