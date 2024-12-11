Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Aralık 2024 12:29
7433 sayılı kanun ile eş durumu mazeret ataması mağdurları

Arkadaşlar eşi veya kendisi sözleşmeli olup bu kanuna istinaden red yiyenler ne durumdalar. Mahkeme süreci başlatan var mı bilgi alışverişi yapalım.

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