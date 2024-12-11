Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Aralık 2024 12:35
Fazla çalışma ücreti

Bordromuzda 4 bin küsür lira fazla çalışma ücreti yazılmış,sırtımızdan inmiyorlar.Bu ücret sağlık çalışanının iki nöbet parası bile değil.Ne olacak bu şekilde nereye gidecek polisin hali


yakışıgım
Şef
11 Aralık 2024 12:55

Bak sayın bakanın ne dedi

https://youtu.be/5h5fZofcXL0?si=v-sbMZquVdyJ2m0k


diyorumki06
Şef
11 Aralık 2024 13:01
haklısın ama dinleyen yok.

Karam1453
Aday Memur
11 Aralık 2024 14:47

Fazla çalışma ücretimiz güncellenmeli

Toplam 3 mesaj

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