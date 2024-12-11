Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


11 Aralık 2024 12:59
3249 Bilgisayar programcılığı

Herkese merhaba arkadaşlar, branş sıralamalarımızı yazalım; ben 93 küsür 2024 ekpss puanım ile branş sıralamasında 11.kişi gözüküyorum.. sadece bilgisayar programcılığı dalını mı seçiyoruz branştaki sıramızı görmek için ? bunu bilenler yazsın lütfen. Ve diğer mühim konu ise şu : 2024 ekpss tercih kılavuzunda 18 adet 3249 programcılık mezunu tekniker - programcı alımı oldu, daha çoğu tekniker unvanı ile atandı.. biliyorum tasarruf tedbirleri genelgesi var ama; kurumlara daha fazla sayıda bilgisayar programcılık mezunu alımı olması gerekmiyor mu ? sizlerin sıralamalarınızı da yazın ve bir araya gelelim: watsapp olur; telegram olur, muhakkak "3249 ekpss grubu" kuralım değerli insanlar... ve ayrıca son sorum şu : 2024 önlisans ekpss puanımı kullanarak, 2026 ekpss ye katılsam dahi 2024 puanım ile tercih verip atanabilir miyim ?

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