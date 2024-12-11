KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


11 Aralık 2024 13:38
Paem eğitim süresi

Meslekten geçişte eğitim süresi ne kadar bilgisi olan varmı?


DoganTR
Aday Memur
11 Aralık 2024 16:04

2 Yıl olması lazım

Toplam 1 mesaj

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