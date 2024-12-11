KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 13:48
İkçü neyi bekliyor?

Katip çelebiden sonra başvuru alan milli saraylar neredeyse mülakatı yapacak ikçüden hala ses yok. Bu kadar uzun sürmesi normal mi? Bir bana mı şüpheli geliyor bu kadar uzun değerlendirme safhası?

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