Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Aralık 2024 14:06
Gazilik, memlekette görev yapma ve şarktan muafiyet

Değerli meslektaşlarım dedem istiklal gazisi madalyalı askerlik şubesinden evrak aldım büyükşehir olan kendi memleketime tayin istiyorum ve şark muafiyeti bunun la alakalı emsal karar var mı nasıl bir yol izleyebilirim

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