Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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11 Aralık 2024 14:14
Pertem astsubaylik başvuru ücret yatırma hk

merhaba pertemden astsubaylik başvuru ve tercihlerimi kaydedip yazdirip Vakıfbank ödeme adımlarını takip etmeme rağmen TC kimlik girdikten sonra başvuru bilgisi veya sınav bulunamadi uyarısı veriyor ücret yatiramiyorum ne yapmalı?

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