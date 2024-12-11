Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


11 Aralık 2024 15:14
TEİAŞ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BEKLEYENLER VE BİLGİ PAYLAŞIM GRUBU 2025

Arkadaşlar 2025 yılında ünvan değişikliği sınavı açılması ve bilgi paylaşımı adına iletişim grubu kurduk eğer sizde bu gruba katılmak isterseniz özel olarak yazın sizi gruba ekleyelim.


dopetr
Memur
11 Aralık 2024 15:21

kurum gittigidiyor.com ne sınavı ne ünvan değişikliği :D


robinson111
Aday Memur
11 Aralık 2024 15:28

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