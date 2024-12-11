Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 16:48
Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Anayasa Mahkemesine Başvurulacakmış

Böyle giderse uzman öğretmenlik-başöğretmenlik alan aldı. Alamayanlar 10 yıl daha bekler.


NikimNik48
Aday Memur
11 Aralık 2024 16:50

Bu da yönetmelik yayınlanmayacak anlamına gelir mi ?


ersoygkhn
Aday Memur
11 Aralık 2024 17:46

Canları isterse yayınlanır.

NikimNik48, 2 saat önce

Bu da yönetmelik yayınlanmayacak anlamına gelir mi ?


araftaki vatandaş
Şef
11 Aralık 2024 17:52
vuracakmış değil, vurmuş.

Adaletliolmak05
Aday Memur
11 Aralık 2024 18:01
kazanılmış hakkı olan aldı almayana geçmiş olsun

TalhaEymenn
Aday Memur
11 Aralık 2024 18:09
Kim veriyor mahkemeye Chp. Bu chp öğretmen düşmanı. Ne zararı var bu uzman ve başöğretmen olmanın. Devlet bi bahaneyle maaşlara 10 bin liraya kadar zam yapıyor. Bu çapsızlar hemen anayasa mahkemesine koşuyor

Yamyamav
Şef
11 Aralık 2024 18:27

Kanunu sadece uzman ve basogretmenlik mi sanıyor bu arkadaş? Önce bir kanunun her maddesini güzelce bir oku. Şimdi üç kurus fazla alacağım diye ileride mesliginden olma

TalhaEymenn, 1 saat önce
Kim veriyor mahkemeye Chp. Bu chp öğretmen düşmanı. Ne zararı var bu uzman ve başöğretmen olmanın. Devlet bi bahaneyle maaşlara 10 bin liraya kadar zam yapıyor. Bu çapsızlar hemen anayasa mahkemesine koşuyor

TalhaEymenn
Aday Memur
11 Aralık 2024 18:44
Chp hangi gerekçelerle mahkemeye veriyor bay çok bilmiş vatandaş.
Yamyamav, 53 dk. önce

Kanunu sadece uzman ve basogretmenlik mi sanıyor bu arkadaş? Önce bir kanunun her maddesini güzelce bir oku. Şimdi üç kurus fazla alacağım diye ileride mesliginden olma


Havva0
Aday Memur
11 Aralık 2024 18:59

Sizin gibi asla sorgulamayan, oltanın ucundaki üç kuruş para için nasıl bir oyuna geldiğini fark etmeyen yaşı geçmiş sorgulamayan öğretmenler ya meslekten el çektirilmeli ya da başka nasıl değerlendirilebilir hiç bilmiyorum zira düşünmeyen bir insanı topluma katmak ne kadar faydalı olur... Bi okuyun bakalım iş kötüye gelirse türlü bahanelerle nasıl geri hizmete çektirilebileceğinizi, halihazırda eğitim fakültesinde okuyan ve aldıkları eğitimin hakkını isteyen yeni mezunlara neler çektirildiğini? Siz görev yapanların ağzına bir parmak bal çaldılar unvan meselesi ile.Yeni mezunlar ve okuyanlar umrunuzda değil orası açık ama geri hizmete çektirilme uygulaması geldiğinde buraya başlık açmanıza sebep olacak kadar umrunuzda olacaktır. Beni ilgilendirmez diye üç maymunu oynadıklarınız gün gelir ayağınıza dolanır.

TalhaEymenn, 36 dk. önce
Chp hangi gerekçelerle mahkemeye veriyor bay çok bilmiş vatandaş.

TalhaEymenn
Aday Memur
11 Aralık 2024 19:07
bana öğretmenlik meslek Kanunu'nda öğretmen aleyhine olan bir tane madde yazar mısınız o kadar uzun yazmışsınız ki gereksiz bilgi
Havva0, 21 dk. önce

Sizin gibi asla sorgulamayan, oltanın ucundaki üç kuruş para için nasıl bir oyuna geldiğini fark etmeyen yaşı geçmiş sorgulamayan öğretmenler ya meslekten el çektirilmeli ya da başka nasıl değerlendirilebilir hiç bilmiyorum zira düşünmeyen bir insanı topluma katmak ne kadar faydalı olur... Bi okuyun bakalım iş kötüye gelirse türlü bahanelerle nasıl geri hizmete çektirilebileceğinizi, halihazırda eğitim fakültesinde okuyan ve aldıkları eğitimin hakkını isteyen yeni mezunlara neler çektirildiğini? Siz görev yapanların ağzına bir parmak bal çaldılar unvan meselesi ile.Yeni mezunlar ve okuyanlar umrunuzda değil orası açık ama geri hizmete çektirilme uygulaması geldiğinde buraya başlık açmanıza sebep olacak kadar umrunuzda olacaktır. Beni ilgilendirmez diye üç maymunu oynadıklarınız gün gelir ayağınıza dolanır.

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