Öğretmenlik Meslek Kanunu İçin Anayasa Mahkemesine Başvurulacakmış

Kim veriyor mahkemeye Chp. Bu chp öğretmen düşmanı. Ne zararı var bu uzman ve başöğretmen olmanın. Devlet bi bahaneyle maaşlara 10 bin liraya kadar zam yapıyor. Bu çapsızlar hemen anayasa mahkemesine koşuyor

Kim veriyor mahkemeye Chp. Bu chp öğretmen düşmanı. Ne zararı var bu uzman ve başöğretmen olmanın. Devlet bi bahaneyle maaşlara 10 bin liraya kadar zam yapıyor. Bu çapsızlar hemen anayasa mahkemesine koşuyor