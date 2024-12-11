Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Aralık 2024 17:05
Cezaevi servis güzergahları
Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar. Cezaevinde çalışan İkm'yim,benimle birlikte 15-20 personel daha bu sorunu yaşıyor. Evlerimiz çevre yolu güzergahında,fakat bu tarafa servis güzergahı verilmemiş ve verilmiyorda. yeni yılda yeni ihale yapılacak. Servis Güzergahı talep etmek için örnek bir dilekçe lazım. yardımcı olabilecek arkadaşlar yazarsa çok sevinirim

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