müjde uzman bosogretmenlik iptal

Nasıl bir kafa yapınız var sizin. Alan aldı almayanı salla gitsin. Böyle bir mantık olur mu. Neden veriyor mahkemeye çapsızlar. Alamayanlar ne olacak. Yazıklar olsun.

Nasıl bir kafa yapınız var sizin. Alan aldı almayanı salla gitsin. Böyle bir mantık olur mu. Neden veriyor mahkemeye çapsızlar. Alamayanlar ne olacak. Yazıklar olsun.