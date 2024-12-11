Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 17:21
müjde uzman bosogretmenlik iptal
CHP işin doğrusunu yapti

bahar yılmaz33
Aday Memur
11 Aralık 2024 17:41

nasıl yani


TalhaEymenn
Aday Memur
11 Aralık 2024 18:11
Nasıl bir kafa yapınız var sizin. Alan aldı almayanı salla gitsin. Böyle bir mantık olur mu. Neden veriyor mahkemeye çapsızlar. Alamayanlar ne olacak. Yazıklar olsun.
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