Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Aralık 2024 17:42
saglık bakanlıgı İŞKUR üzerinden kura ile arama olacak mı?
bilgisi olan var mı temizlik personeli olarak

İsimsiz Diss
Aday Memur
11 Aralık 2024 17:42
* atama
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.Eş durumu mazeret tayiniEngelli durumu tayini yardımÜniversite hastanesi mi saglik bakanligi miDeprem tayini geri dönüş hkDoğum sonrası başlangıç ve yıllık izinHeyet raporu maaşEş durumuDeprem sonrası eski çalıştığın yere geri dönüş tayiniMalatya da hangi hastane daha iyi

Sözlük

hayli 1 Geleceğe notum 3 saint georgia 1 koleksiyonu yapılabilecek nesneler 4 ahmet hamdi tanpınar 1 kalp çarpıntısı 1 Beni yıka 2 fransız kalmak 2 10 aralık dünya insan hakları günü 3 mantı ve baklava açabilen alımlı güzel memur kız 1

Son Haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir'deki satışı yargıya taşıdıBatıkent metro istasyonunda yangınCHPli vekil adına kiralanan araç kazaya karıştı, sürücü alkollü çıktıBakan Tunç: Yargı reformu strateji belgesi yakında açıklanacakBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?