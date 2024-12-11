Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Aralık 2024 18:24
2803 sayılı kanun 15/e maddesi gereğince ilişiğim kesildi

2803 sayılı kanunun 15/e maddesi gereğince iftira suçundan ilişiğim kesildi. bununla ilgili elinde emsal karar olan var mı acaba

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