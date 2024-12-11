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Editörler : Pangaea
CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesin
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