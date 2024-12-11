Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 19:47
CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesin

CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.


egeliinci
Genel Müdür
11 Aralık 2024 20:22

Halt etmişler, işleri güçleri maraza çıkarmak, boş işler partisii


uca
Daire Başkanı
11 Aralık 2024 20:25

AKP yi sıkıntıdan kurtardı CHP :) bahane hazır biz çıkaracaktık CHP engelledi.


Özgürlükzamanı
Şef
11 Aralık 2024 20:32

Sorun yok geçti bor un pazarı


TalhaEymenn
Aday Memur
11 Aralık 2024 20:48
Bunun suçlusu da mı akparti oldu. Siz hastasınız. Chp ye değil de akpartiye kızıyorsunuz
uca, 2 saat önce

AKP yi sıkıntıdan kurtardı CHP :) bahane hazır biz çıkaracaktık CHP engelledi.


uca
Daire Başkanı
11 Aralık 2024 21:00

iktidarda dış gucler mı var engelleyen ne cıkarsın

TalhaEymenn, 1 saat önce
Bunun suçlusu da mı akparti oldu. Siz hastasınız. Chp ye değil de akpartiye kızıyorsunuz

TalhaEymenn
Aday Memur
11 Aralık 2024 21:04
Ulan kaç defa çıkaracaklar her çıkarmalarında chp koşa koşa anayasa mahkemesine gidiyor. Hala utanmadan chp yi kolluyorsunuz
uca, 1 saat önce

iktidarda dış gucler mı var engelleyen ne cıkarsın


uca
Daire Başkanı
11 Aralık 2024 21:05

82 Halep, 83 Şam, 84 Mekke, 85 Medine, 86 Kahire.

TalhaEymenn, 1 saat önce
Ulan kaç defa çıkaracaklar her çıkarmalarında chp koşa koşa anayasa mahkemesine gidiyor. Hala utanmadan chp yi kolluyorsunuz

medip
Daire Başkanı
11 Aralık 2024 21:10

Eğitim fakültesi mezunlarının akademiye alınıp üç kuruşa çalıştırılmaları iyi bir şey yani , siz destekliyormusunuz bu kararı ?

TalhaEymenn, 1 saat önce
Ulan kaç defa çıkaracaklar her çıkarmalarında chp koşa koşa anayasa mahkemesine gidiyor. Hala utanmadan chp yi kolluyorsunuz

Kagiş
Müsteşar
11 Aralık 2024 21:11

87 Selânik, 88 Rodos, 89 Midilli, 90 On iki Adalar, ...)) ne güzel olurdu değil mi? Ahh bee!

uca, 1 saat önce

82 Halep, 83 Şam, 84 Mekke, 85 Medine, 86 Kahire.


Kagiş
Müsteşar
11 Aralık 2024 21:13

Anayasa Mahkemesi'nden iptal yönünde bir karar çıkacağını zannetmiyorum!


okuryazar3
Müsteşar
11 Aralık 2024 21:56

2006 yılında her yıl yapılması öngörülen sınavı girdim kazandım, süresi yetip giremeyen veya yenilenmeyen sınavdan dolayı binlerce öğretmen hak kaybına uğradı, en son yapılan adı sınav olan ulufede de başöğretmenlik unvanını aldım. Adını yazabilen uzman ve başöğretmen unvanını aldı.

Müktesep hakkın ihlali ve iptali söz konusu olamayacağı için mecburen artık her yıl sınav yapacaklar. Dileriz her öğretmen bir nevi maaş iyileştirmesi anlamına gelen bu imkandan yaralanır.

Bunun iptali için uğraşanların öğretmen dostu olduğunu söylemek ...nasıl bir kafa yapısı anlamak mümkün değil.

Ha iktidarın herhangi bir uygulamasını boş ver varlığına bile tahammülde zorlanan biriyim:))

Al iktidarı vur muhalefete, bu ülkede siyasilerin ülkemizi düşünmek gibi bir sıkıntıları olduğuna asla inanmıyorum!...

Benzer bir başlığa yazdığımı buraya kopyeledim.

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