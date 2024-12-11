Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 19:47
ÖMK'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine Başvuruldu.

CHP, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.


egeliinci
Genel Müdür
11 Aralık 2024 20:22

Halt etmişler, işleri güçleri maraza çıkarmak, boş işler partisii


uca
Daire Başkanı
11 Aralık 2024 20:25

AKP yi sıkıntıdan kurtardı CHP :) bahane hazır biz çıkaracaktık CHP engelledi.


Özgürlükzamanı
Şef
11 Aralık 2024 20:32

Sorun yok geçti bor un pazarı


TalhaEymenn
Aday Memur
11 Aralık 2024 20:48
Bu mesaj 20'nin üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Bunun suçlusu da mı akparti oldu. Siz hastasınız. Chp ye değil de akpartiye kızıyorsunuz
uca, Dün

AKP yi sıkıntıdan kurtardı CHP :) bahane hazır biz çıkaracaktık CHP engelledi.


uca
Daire Başkanı
11 Aralık 2024 21:00

iktidarda dış gucler mı var engelleyen ne cıkarsın

TalhaEymenn, Dün
Bunun suçlusu da mı akparti oldu. Siz hastasınız. Chp ye değil de akpartiye kızıyorsunuz

TalhaEymenn
Aday Memur
11 Aralık 2024 21:04
Bu mesaj 20'nin üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
Ulan kaç defa çıkaracaklar her çıkarmalarında chp koşa koşa anayasa mahkemesine gidiyor. Hala utanmadan chp yi kolluyorsunuz
uca, Dün

iktidarda dış gucler mı var engelleyen ne cıkarsın


uca
Daire Başkanı
11 Aralık 2024 21:05

82 Halep, 83 Şam, 84 Mekke, 85 Medine, 86 Kahire.

TalhaEymenn, Dün
Ulan kaç defa çıkaracaklar her çıkarmalarında chp koşa koşa anayasa mahkemesine gidiyor. Hala utanmadan chp yi kolluyorsunuz

medip
Daire Başkanı
11 Aralık 2024 21:10

Eğitim fakültesi mezunlarının akademiye alınıp üç kuruşa çalıştırılmaları iyi bir şey yani , siz destekliyormusunuz bu kararı ?

TalhaEymenn, Dün
Ulan kaç defa çıkaracaklar her çıkarmalarında chp koşa koşa anayasa mahkemesine gidiyor. Hala utanmadan chp yi kolluyorsunuz

Kagiş
Müsteşar
11 Aralık 2024 21:11

87 Selânik, 88 Rodos, 89 Midilli, 90 On iki Adalar, ...)) ne güzel olurdu değil mi? Ahh bee!

uca, Dün

82 Halep, 83 Şam, 84 Mekke, 85 Medine, 86 Kahire.


Kagiş
Müsteşar
11 Aralık 2024 21:13

Anayasa Mahkemesi'nden iptal yönünde bir karar çıkacağını zannetmiyorum!


okuryazar3
Müsteşar
11 Aralık 2024 21:56

2006 yılında her yıl yapılması öngörülen sınavı girdim kazandım, süresi yetip giremeyen veya yenilenmeyen sınavdan dolayı binlerce öğretmen hak kaybına uğradı, en son yapılan adı sınav olan ulufede de başöğretmenlik unvanını aldım. Adını yazabilen uzman ve başöğretmen unvanını aldı.

Müktesep hakkın ihlali ve iptali söz konusu olamayacağı için mecburen artık her yıl sınav yapacaklar. Dileriz her öğretmen bir nevi maaş iyileştirmesi anlamına gelen bu imkandan yaralanır.

Bunun iptali için uğraşanların öğretmen dostu olduğunu söylemek ...nasıl bir kafa yapısı anlamak mümkün değil.

Ha iktidarın herhangi bir uygulamasını boş ver varlığına bile tahammülde zorlanan biriyim:))

Al iktidarı vur muhalefete, bu ülkede siyasilerin ülkemizi düşünmek gibi bir sıkıntıları olduğuna asla inanmıyorum!...

Benzer bir başlığa yazdığımı buraya kopyeledim.


okuryazar3
Müsteşar
11 Aralık 2024 22:13

bir anekdot veya münakıbe;

Cehennemde kavimleri yaktıkları kazanların başında eli tokmaklı zebaniler tayin edilmiş çıkmaya çalışanın kafasına tokmakla vurup kazanın dibinee:))

Türklerin yandığı kazan başında niye zebani yok diye sorulunca;

gerek yok onlardan birileri çıkmaya çalışınca diğerleri ayaklarından asılıp dibe çekerler nasılsa:)

Bu karekteristik bir özellik olsa gerek..


markarnaciakkurt
Aday Memur
11 Aralık 2024 22:24

Akabe = Siyonist Rejim, veee Chp = Akape hadi dagılalim


okuryazar3
Müsteşar
11 Aralık 2024 22:49

Aynen katılıyorum,biri az bi kan kaybedince diğeri hemen onun kullandığı argümanlara destek bir kaç zırvalama hooop basket:))

seçim aşamasında son gün kaftancıkızı polisin yüzüne tükürün zırvası ile 3 milyoncuk tepki oyunu iktidara kanileze etti:))Krala en büyük hizmeti soytarısı misali:))

markarnaciakkurt, Dün

Akabe = Siyonist Rejim, veee Chp = Akape hadi dagılalim


markarnaciakkurt
Aday Memur
11 Aralık 2024 23:00

Tükürttürme hadisesi de doghru da zurnanın zıt deligi o degil. Lise talebesi gibi secim arefesi demeksizin. "Seloyu Salacam..." demiyeydi, kendini terer propagandasina maruz bıraktırarak iktidarı altın tepside vermeyeydi şimdiye zulüm çoktan bitmişti. Ulan başa gel de salacaksan gene sal be âdem... (Gunahım kadar sevmem seloyu vallaha, lakin aktif terere karışmamanın, sokaga kışkırtma dilinin [Hukuk olan bir ulkede tabii}hukuki teamülü nettir.)

okuryazar3, Dün

Aynen katılıyorum,biri az bi kan kaybedince diğeri hemen onun kullandığı argümanlara destek bir kaç zırvalama hooop basket:))

seçim aşamasında son gün kaftancıkızı polisin yüzüne tükürün zırvası ile 3 milyoncuk tepki oyunu iktidara kanileze etti:))Krala en büyük hizmeti soytarısı misali:))


okuryazar3
Müsteşar
11 Aralık 2024 23:13

Benim gibi,halk tabiriyle;

İslam'ın şartı som,selat,haci,zekat,kelme'i şehadet...

Yahu ömrünün sonuna kadar:

Alnı secdeye gitmese...

Bir saat dahi oruç tutmasa...

Hacca gitmese..

Zekat sadaka kimseye bir kuruş dahi vermese..

Ağzından bi defa bile Kelime'i Şehadet çıkmasa..

Kim ne der bu türevlere!?

Peki onların bunları yerine getirenlere sürekli saldırmasındaki sebep ne ola ki?

Sadece karşılıklı danışıklı siyasi rant.Nokta:))

markarnaciakkurt, Dün

Tükürttürme hadisesi de doghru da zurnanın zıt deligi o degil. Lise talebesi gibi secim arefesi demeksizin. "Seloyu Salacam..." demiyeydi, kendini terer propagandasina maruz bıraktırarak iktidarı altın tepside vermeyeydi şimdiye zulüm çoktan bitmişti. Ulan başa gel de salacaksan gene sal be âdem... (Gunahım kadar sevmem seloyu vallaha, lakin aktif terere karışmamanın, sokaga kışkırtma dilinin [Hukuk olan bir ulkede tabii}hukuki teamülü nettir.)

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