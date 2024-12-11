ÖMK'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine Başvuruldu.

2006 yılında her yıl yapılması öngörülen sınavı girdim kazandım, süresi yetip giremeyen veya yenilenmeyen sınavdan dolayı binlerce öğretmen hak kaybına uğradı, en son yapılan adı sınav olan ulufede de başöğretmenlik unvanını aldım. Adını yazabilen uzman ve başöğretmen unvanını aldı.

Müktesep hakkın ihlali ve iptali söz konusu olamayacağı için mecburen artık her yıl sınav yapacaklar. Dileriz her öğretmen bir nevi maaş iyileştirmesi anlamına gelen bu imkandan yaralanır.

Bunun iptali için uğraşanların öğretmen dostu olduğunu söylemek ...nasıl bir kafa yapısı anlamak mümkün değil.

Ha iktidarın herhangi bir uygulamasını boş ver varlığına bile tahammülde zorlanan biriyim:))

Al iktidarı vur muhalefete, bu ülkede siyasilerin ülkemizi düşünmek gibi bir sıkıntıları olduğuna asla inanmıyorum!...

Benzer bir başlığa yazdığımı buraya kopyeledim.