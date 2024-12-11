Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 19:48
eşit işe eşit ücret uzmanlık iptal
CHP herzamanki gibi halkçı esitci uzmanlık basogretmenlik iptal herkes aynı maas

Kimsee bilmez
11 Aralık 2024 19:53

Hali hazırda bu unvanları almış insanlar hakkındaki düşünceniz ne almayanlarla nasıl eşit olacaklar acaba..


nobetçi
Aday Memur
11 Aralık 2024 19:54
hepsi iptal
Toplam 2 mesaj

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