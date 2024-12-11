Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Aralık 2024 20:00
Mazeretsiz ve mazeretli şekilde 1 gün işe gitmemenin farkı ?

mazeretsiz ve mazeretli şekilde 1 gün işe gitmemenin farkı nedir arkadaşlar

mazeret sununca durum değişir mi mesela hastaydım acile gittim demek ya da hastam vardı demek mazeret mi

mazeret sununca alıncak ceza ile mazeretsiz gitmemek arasında ne gibi fark oluyo bilgi verir misiniz.


policeofficer63
Memur
11 Aralık 2024 21:48

Kurum egm ise hiç bir farkı yok her türlü yapıştırırlar cezayı


olifexa
11 Aralık 2024 22:00

vay be o kadar keskin ha

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