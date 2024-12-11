Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Aralık 2024 20:32
Şahit olduğunuz usulsüz tayinler oldu mu?

Zabıt katipleri için havuz tayinleri dışında tayin taleplerinde torpil işliyor mu? araya adam sokup tayini gerçekleştiren kişilere şahit oldunuz mu? yoksa bunlar asılsız söylentiler mi

Çok Yazılan Konular

Promosyon beklentisi ne kadar ?Maaş robotu %20 puanSağlık mazereti tayini15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Vakıfbank promosyon güncellemesiSigara içilmeyen birim (cezaevi)7433 sayılı kanun ile eş durumu mazeret ataması mağdurlarıElektrik teknisyeniyim 2. yıllık bilgisayar bölümü okusam tekniker maaşından faydalanabilir miyim?Adalet hizmetleri Sınıfı Adliye personelinin suçüstü nöbetlerinde görevlendirmesinde eşitlik sağlanmalı (Ana sayfa haberi)

Sözlük

yine yol göründü gurbete 1 saint georgia 1 koleksiyonu yapılabilecek nesneler 3 Değer vermenin sonunun daima hüsran olması 1 gir 1 ay presesyonu 1 ejderha 1 hayli 1 bono 1 tuz gölü 2

Son Haberler

Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye Kart 18 ilde devreye alınacakŞırnak'ta otomobil atık su kanalına düştü: 2 ölü13 yaşındaki çocuğun okulda kalbi durmuştu, sınıfına geri döndüWhatsapp servislerinde kesinti yaşanıyorŞanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 7 gün yasaklandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?