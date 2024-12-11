KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
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11 Aralık 2024 21:17
Dış kaynak subay mülakat adresi

Merhabalar 18 aralık saat 10:00'da fyt sınavım var, ucağım sabah saat 05:00'de saat 07:00 civarı gibide ankarada olurum sizce sınav yeri olan mamaktaki mebs binasına saat 10 kadar yetirşirmiyim ve nasıl gidebilirim bilgisi deneyimi olan biri yazabilirmi.

Sınav saatim saat 10'da erkenden alırlarmı yoksa tam saatindemi alırlar.

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