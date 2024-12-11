Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Aralık 2024 21:24
Memurluk Prim
ihraç olan veya istifa edip sigortalı işe giren memurun memuriyet boyunca kazandıklarıprimleri boşa mı gidiyor ?

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