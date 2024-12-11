Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Aralık 2024 22:01
Mazeretsiz ve mazeretli şekilde 1 gün işe gitmemenin farkı var mı?

mazeretsiz ve mazeretli şekilde 1 gün işe gitmemenin farkı nedir arkadaşlar

mazeret sununca durum değişir mi mesela hastaydım acile gittim demek ya da hastam vardı demek mazeret mi

mazeret sununca alıncak ceza ile mazeretsiz gitmemek arasında ne gibi fark oluyo bilgi verir misiniz.

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