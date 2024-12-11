Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Aralık 2024 22:09
yaparsa CHP yapar omk iptal
memurlar içinde az ogretmen alıyor 20 yıllık öğretmene 5000 fazla vermek istiyor hükumet onuda iptal davası aciyor

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