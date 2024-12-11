Çıkmaza girmiş durumdayım - Lisans 77 puan

Selamlar, son 4 aydır çıkmaza girmiş durumdayım. Neye elimi atsam neye başvursam ya ucu ucuna kaçıyor ya da gelmiyor. Sosyal hizmet lisans mezunuyum kpss puanım 76.9

Ek olarak polisliğe askerliğe başvuru yapamıyorum çünkü renk körlüğü var. Ailede kimsede yokken bende çekinik olmuş ve sadece bende var .d

Bu puan ile nereleri kovalamam lazım? Bilgili ve tecrübeli abi abla kardeşlerimden gerçekten beni anlayabilecek düzeyde bilgilendirme rica ediyorum.